У Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл

Російські військові у Мелітополі відвезли у невідомому напрямку трьох директорів шкіл. Вони написали заяви про звільнення після вимоги окупантів відновити навчальний процес у місті.

Напередодні, 31 березня, директори всіх шкіл Мелітополя написали заяви про звільнення. Троє з них заявили про відмову від співпраці із загарбниками. Вони наголосили, що школярі перебувають у небезпеці.

До теми У Мелітополі директори шкіл відмовилися працювати з окупантами – написали заяви на звільнення

Про кого мовиться

директорка школи №4 Анжеліна Коваленко,

№13 Олена Галацан,

ліцею №9 Людмила Чугай

Після цього колаборантка та самопроголошена "мер" Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити директорів із міста.

Загарбники увірвались до будинків вчителів

Ввечері 31 березня окупанти прийшли до будинків трьох директорів. Вони забрали їх та відвезли у невідомому напрямку.

Федоров пригрозив колаборантці

Міський голова Мелітополя Іван Федоров у прямому ефірі звернувся до Данильченко. Політик наголосив, якщо вона бажає зробити з дітей живий щит і взяти їх у заручники, то хай почне зі своїх.

Ви не маєте морального права наражати мелітопольських дітей на небезпеку. Можете почати з себе. А не ховайтеся за російськими солдатами, які ховають обличчя від камер!

– сказав Федоров.

Також він подякував усім директорам та вчителям Мелітополя за чітку позицію.

До речі – У Мелітополі росіяни спробували вимкнути інтернет: яка ситуація на Запоріжжі: