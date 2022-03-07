У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку

Російські загарбники захопили телевежу в Мелітополі. Крім того, вони взяли під контроль кілька радіовеж міста.

Російські орки продовжують атакувати Мелітополь. Про захоплення телевежі та веж радіозв'язку повідомив міський голова Іван Федоров.

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За словами мера Мелітополя, через те, що теле- та радіовежі захопили рашисти, влада не може контролювати контент, який тепер трянслюють на місцевих радіо і телебаченні.

Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя. Тих людей, які наразі по периметру контролюють місто – це озброєні війська Росії,

– заявив Федоров.

На цьому його прямий ефір у фейсбуці обірвався.

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