У Мелітополі окупанти закрили морг на замок, місцеві не можуть поховати рідних, – ЗМІ

Спершу російські окупанти захопили міський морг у Мелітополі. Тепер його узагалі закрили, тож місцеві навіть не можуть поховати своїх рідних.

Це єдиний морг у місті. Його закрили на замок понад тиждень тому.

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Військові росії закрили морг: передісторія

Російські окупанти захопили приміщення моргу, коли Збройні Сили України ракетним ударом розбомбили їхню базу на військовому аеродромі в Мелітополі.

Тоді вони перемістилися в морг, а заразом звезли туди частину трупів своїх солдатів. Однак навіть зі своїми вони поводяться як нелюди – трупи у морзі лежать у коридорах і навіть на сходах, кажуть очевидці.

Тоді українські судмедексперти відмовилися співпрацювати з ними та залишили робочі місця. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив цю інформацію.

Українські судмедексперти та лікарі відмовились співпрацювати з окупантами. Вони створюють перешкоди для того, щоб проходив огляд та підписувалися документи. Тим самим перешкоджаючи в захоронені наших людей. Видача родичам з моргу померлого – це нелегке завдання, яке влаштували росіяни,

– сказав він.

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Однак у морзі були тіла померлих цивільних мелітопольців. Зокрема, була й молода мати, яка загинула в страшній ДТП. Її не можуть поховати вже 10 добу.

Кажуть, що без заключення судмедекспертизи тіло згодом доведеться ексгумувати, щоб довести причину смерті.

Ще одна родина не змогла навіть залишити труп чоловіка у морзі, бо з минулого тижня на ньому висить замок.

Росіяни панікують

Окупанти в паніці вже звернулися до сімейних лікарів із вимогою видавати людям довідки про смерть. Проте медики справедливо зазначають, що така довідка не є висновком судмедексперта і пізніше тіло таки доведеться ексгумувати.

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окупанти продовжують будувати оборону в Мелітополі. Також вони свідомо намагаються довести місто до гуманітарної катастрофи.