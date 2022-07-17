У Мелітополі росіяни ходять по квартирах – проукраїнським жителям погрожують депортацією, – мер

росіяни продовжують спроби боротьби зі спротивом на окупованих територіях. Вони досі вірять, що зможуть втримати їх під своїм контролем.

Мелітополь продовжує спротив російським окупантам та чекає контрнаступу ЗСУ. Ворог намагається облаштувати оборонні позиції та тероризує мирне населення.

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Мелітопольцям погрожують депортацією

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни посилюють тиск на мирне населення Мелітополя. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, мелітопольські гауляйтери видали "розпорядження" про проведення так званого "референдуму". Він запланований на початок вересня.

Окрім того, російські окупанти почали масовий збір даних мешканців Мелітополя. Вони перекривають цілі мікрорайони та ходять по квартирах, де в мешканців розпитують про склад сім'ї та наявне майно.

"Якщо хтось каже, що добре ставиться до України – їх роздягають і шукають патріотичне татуювання. Якщо не знаходять тату – питають, чи служив хтось з родичів в АТО. Якщо відповідь "так", то проводять повний обшук. І за зібраними даними будуть проводити цей референдум", – сказав Федоров.

Також самопроголошена місцева "влада" погрожує усім прихильникам України примусовою депортацією. Вона загрожує тим, хто розмовляє українською або прихильно ставиться до України.

Я сподіваюся, що їх будуть вивозити до місця розмежування до Василівки, але пройти блокпости дуже складно. Там черги, росіяни не пропускають людей,

– додав мер Мелітополя.

Окрім того, Федоров повідомив про те, що у Якимівці лунають вибухи. Наразі інформація уточнюється, але можливо, що це черговий склад росіян з боєприпасами.

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