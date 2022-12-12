Нові гауляйтери та мрії колаборантів про втечу: мер Мелітополя про ситуацію в місті

Російські загарбники присилають нових гауляйтерів у Мелітополь. Тим часом колаборанти думають, як втекти.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Детальніше про ситуацію в місті інформує 24 канал.

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Поки колаборанти готують план втечі, окупанти звозять нових гауляйтерів

Місцеві колаборанти у Мелітополі вже малюють свій план втечі. Вони вже відчувають небезпеку та намагаються якнайшвидше накивати п'ятами.

Однак зробити це, не так просто. Іван Федоров розповів, що російські загарбники буквально не випускають колаборантів з тимчасово окупованої території.

Тим часом з Росії звозять нових гауляйтерів та "освітян". Зокрема, минулого тижня були щонайменше до 10 вчителів з Дагестану.

Черговий гауляйтер-турист, який приїхав, це племінник Рамзана Кадирова, який буде відповідати за мародерство в сільськогосподарському напрямку,

– наголосив міський голова Мелітополя.

Росіяни прислали "смотрящого" за "кадирівцями"

Окрім того, з Росії прислали чергового так званого "смотрящого" за "кадирівцями", що наразі перебувають на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Річ у тім, що саме "кадирівці" – це найбільш некероване силове крило з присутніх на тому напрямку, зазначив Федоров.

Тож вони (окупанти – 24 канал) потроху присилають гауляйтерів, але, з іншого боку, саме колаборанти сьогодні думають, як їм втікати. Тому що відчувають, що скоро їх кінець прийде,

– підсумував мер Мелітополя.

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