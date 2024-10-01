У Мелітополі підпільники під контролем ГУР підірвали авто з окупантами

У вівторок, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль. Сталося це поблизу заводу автотракторних запчастин.

У ГУР повідомили, що це була операція української розвідки. Завдяки діям підпільників вдалося ліквідувати ворожих військовослужбовців.

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Операція ГУР у Мелітополі

У День захисників та захисниць України поблизу заводу автотракторних запчастин у Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110. Всередині автомобіля перебували троє військовослужбовців армії Росії.

Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку,

– зазначає розвідка.

У ГУР МО України нагадали, що кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

До слова, також 1 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР Кирилом Будановим. Президент вказав, що розмова стосувалася "всього, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року" та "нашої відповіді на них".