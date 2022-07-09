У Мелітополі після відключення газу з полиць магазинів зник хліб, – ЗМІ

В окупованому Мелітополі нова проблема – немає хліба. Все через те, що у місті немає газопостачання, без якого виробництво хліба неможливе.

І хоча відключення газу в Мелітополі не стало повною несподіванкою, але цілком очікувано, без блакитного палива настав колапс.

Важливо Окупанти в Мелітополі на заводах розмістили "Гради": вночі була перестрілка, – ЗМІ

Річ у тім, що усі печі у пекарні працюють від газу. Цілком можливо, що мелітопольські підприємці зорієнтуються і знайдуть вихід із ситуації.

Хоча, в умовах окупації навіть найпростіші рішення – перетворюються на нездійсненні місії. На цей час пощастило тим, хто має вдома електричні хлібопічки,

– зазначило місцеве видання.

Там припустили, що незабаром мелітопольці можуть зіткнутися з різким підвищенням цін на дріжджі та борошно.

У Мелітополі вник дефіцит хліба: дивіться відео

Росіяни роблять життя на окупованих територіях нестерпним

Російські окупанти на тимчасово окупованих землях влаштовують людям терор не тільки за все українське, а й повністю знищують все минуле життя людей. Зокрема, й економічне.

Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти поспішили запровадили російські рублі. Зокрема, колаборант Євген Балицький вирішив, що з 20 травня суб'єкти господарювання в місті можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки він дозволив проводити тільки в рублях. Зрадник Балицький затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.

Зверніть увагу – у росіян тепер немає складу боєприпасів у Новій Каховці: дивіться відео