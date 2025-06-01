В окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш", – ЗМІ

Мережею ширяться відео масштабної пожежі в тимчасово окупованому Мелітополі. Мовиться про завод "Гідромаш".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Що відомо про пожежу в Мелітополі

У телеграм-каналах поширили відео пожежі на підприємстві. Моніторингові ЗМІ зазначають, що росіяни могли тримати там свої боєприпаси.

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У телеграм-каналах показали знімки підприємства з Google-карт.

Завод "Гідромаш" на картах / Фото з телеграм-каналів

Після окупації Мелітополя росіяни вирішили використати завод "Гідромаш" для оборонної сфери. Міський голова розповідав, що ворог пограбував низку підприємств, зокрема вищезгаданий завод.

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У 2023 році мер Мелітополя Іван Федоров наголошував, що ворог перетворив місто на суцільну військову базу. "Росіяни визначили наше окуповане місто Мелітополь, як свою логістичну та адміністративну базу Півдня України. Якщо раніше ми могли говорити про якісь школи, підприємства, що там перебувають окупанти, то сьогодні вони сконцентровані в усіх куточках нашої окупованої Мелітопольщини", – підкреслив він.

Тоді значна концентрація ворожих військ спостерігалася на всьому узбережжі Азовського моря, від Бердянська до Генічеська.