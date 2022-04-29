У Мелітополі росіяни планують з 1 травня ввести в обіг рублі, – Запорізька ОВА

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення та впроваджувати свої "порядки" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Мелітополі з 1 травня росіяни планують ввести у готівковий обіг рублі.

Згодом ворог хоче запустити й власну безготівкову систему у місті, зокрема розпочати роботу відділення російського банку. Про це повідомили у Запорізькій ОВА ввечері 29 квітня.

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Окупанти хочуть ввести в обіг рублі у Мелітополі

У Запорізькій ОВА розповіли, що російські окупанти планують запустити свою валюту у Мелітополі з 1 травня. Спершу рубль хочуть ввести у готівковий обіг.

Для реалізації свого плану 28 квітня росіяни збирали колишніх співробітників банківської системи, які погодились зрадити Україну і стали колаборантами.

Окупанти планують відправити їх (колаборантів – ред. 24 канал) на навчання у Ростов-на-Дону, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити у Мелітополі роботу російського "Сбербанку",

– додали у Запорізькій ОВА.

До слова, в обласній військовій адміністрації наголосили, що той, хто підтримує Росію зараз – підтримує війну проти України. На кожного з них невдовзі чекає справедлива розплата.

Останні новини з Мелітополя: коротко

Законний мер Мелітополя Іван Федоров 29 квітня заявив, що за час окупації міста росіяни викрали понад 200 осіб і змушують їх служити в російській армії.

і змушують їх служити в російській армії. Також ширились повідомлення, що окупанти начебто викрали з міста скіфське золото, однак згодом у Запорізькій ОВА спростували цю інформацію.

У місті наразі працюють лише два банки, люди стоять у черзі по 6 днів, щоб отримати готівку.

До теми – мер Мелітополя Федоров про актуальну ситуацію в місті: дивіться відео