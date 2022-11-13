У Мелітополі – вечірня "бавовна", а на Запоріжжі під час тривоги попрацювала ППО

Російським окупантам в Мелітополі знову неспокійно. Ввечері 13 листопада до них завітало "Бавовнятко".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Наразі невідомо, де саме трапився "приліт".

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У Мелітополі сталася "бавовна"

Федоров приблизно о 20:50 13 листопада розповів, що в Мелітополі пролунали чергові вибухи.

В Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці,

– зазначив міський голова.

Офіційної інформації від ЗСУ щодо цього поки не було. Однак нагадаємо, що українські військові били по окупантах у Мелітополі кілька днів тому – 10 листопада. Місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи.

"Не думав, що у листопаді так рясно зріє мелітопольська черешня. Її аж розриває від визрівання. Кісточки прилетіли для окупантів", – написав тоді речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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На Запоріжжі працювала ППО

О 20:23 на Запоріжжі через загрозу ворожого обстрілу оголосили повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі почули низку вибухів.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що було причиною цих звуків.

"Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, – це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воїнам за захист. Наші – найкращі!" – написав Куртєв.

За день до цього, ввечері 12 листопада, Росія обстрілювала Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К". В один із районів міста поцілила ракета, у якій було аж 54 касетні снаряди, що не розірвалися.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що внаслідок цього ніхто не постраждав та не загинув. Однак щоб уникнути можливої трагедії, влада міста вирішила тимчасово евакуювати мешканців 6 багатоповерхівок.

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