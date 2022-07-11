2 вибухи за 20 хвилин: мер Мелітополя розповів про ймовірні удари по силах окупантів у місті

Вночі 11 липня в окупованому Мелітополі пролунали 2 вибухи. Ймовірно, вдарили по силах росіян.

Різниця в часі між вибухами – 20 хвилин. Перший пролунав близько 02:30. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

До речі У селищі біля Мелітополя 60 росіян залишили позиції, тому що бояться ЗСУ

Знищили щось вороже

Звуки чули на півночі міста. За словами міського голови, ще уточнюють, що відбулось, однак це хороша новина. Він натякнув, що, ймовірно, вдарили по силах окупантів.

Ми чітко розуміємо, скільки військових баз ворога залишилось на території Мелітополя, і що їх точно треба ліквідувати,

– наголосив Федоров.

В іншому випадку цю військову техніку окупанти розкинуть по всій лінії бойових дій.

росіяни тікають з-під Мелітополя

Також Федоров відзначив успіхи партизанів на Запоріжжі. За його словами, з'явились дзвіночки, що ЗСУ повертаються, тому окупанти почали звіріти й боятись.

Вони не готові воювати, тому вдаються до дезертирства. Наприклад, в Якимівці 60 росіян покинули свої позиції, тому що бояться воювати.

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