Мелітопольці щодня виходять на вулиці міста з українськими прапорами

Україна вже 13 день винищує орків, які прийшли захопити наші землі. У тимчасово окупованих населених пунктах не вщухають масові мітинги.

Мирні мешканці виходять на вулиці з єдиною зброєю – українською символікою, незламним духом і прагненням свободи. Їх не лякають окупанти з автоматами і військовою технікою.

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Щоденні протести у Мелітополі

Поки росіяни бояться автозаків, мешканці українського Мелітополя з почуттям гідності продовжують протестувати проти окупантів. Кожного дня з моменту тимчасової окупації о 12 годині містяни виходять на вулиці з українськими прапорами.

Без зброї, без насильства, цивільні демонструють оркам, що вони – не частина їхнього "русского міра". Зазначається, що натовп демонстрантів з кожним днем стає все більшим, і просто неможливо, щоб окупанти цього не помітили.

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