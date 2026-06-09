Мельник в ООН потролив росіян красномовною фразою з радянського мультика

Постпред України в ООН Андрій Мельник вкотре дозволив собі промовистий жарт на адресу росіян. Він свідомо звернувся до Василя Небензі російською, процитувавши радянський мудьтфільм "Летючий корабель".

Сталося це під час одного із засідань Ради безпеки, деталі передає 24 Канал.

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Що сказав Мельник в ООН?

Український представник натякнув на не надто веселі настрої, що панують у російському суспільстві. Жителі країни-агресорки дедалі більше відчувають на собі настрої війни, яку вони ведуть проти України.

Доречним, на думку Мельника, було згадати фразу з відомого мільфільму радянських часів під назвою "Летючий корабель". Так, росіян потроху наздоганяє бумеранг.

Эх, жизнь моя – жестянка, Да ну её в болото!

– сказав дипломат.

Варто зазначити, що це далеко не перший подібний випадок в ООН. Раніше український дипломат Андрій Мельник висловив упевненість, що Росія не зможе здобути перемогу у війні, та у жартівливій формі звернувся до російського представника Василя Небензі. "Поздно, Вася, пить боржоми, – сказав він йому, додавши англійською: – "Коли нирки вже відмовили".

До того ж, під час заходу в ООН, організованого як неформальна зустріч любителів пива, українська делегація презентувала крафтовий напій львівської броварні з етикеткою, що символічно зображала руйнування Кремля.

Василь Небензя був помітно вражений побаченим і залишив подію вже за кілька хвилин після початку. Також на одному з засідань Мельник розкритикував Росію за імперські амбіції, попри те, що чверть її населення не має навіть туалетів.