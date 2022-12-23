На знак солідарності з Україною: лідерка Італії закликала людей щодня на годину вимикати світло

Ситуація в енергосистемі України досі критична, тому у мільйонів українців щодня немає світла по декілька годин. Прем'єр-міністерка Італії звернулась до громадян своєї держави та закликала їх бути солідарними з Україною.

Цілком реальний є сценарій, що енергетикам вдасться стабілізувати ситуацію зі світлом до літа 2023 року, однак потрібно, аби Росію перестала обстрілювати критичну інфраструктуру. А поки це відбувається, весь світ не втомлюється висловлювати свою підтримку Україні, зокрема це робить глава уряду Італії Джорджа Мелоні.

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Італія повинна зрозуміти, що проходить Україна

У четвер, 22 грудня, Мелоні, виступаючи в Римі на зборах італійських послів, запропонувала італійцям вимикати газ і електрику в себе в оселях на одну годину на день. Це дрібниця, однак такий жест, за її словами, засвідчуватиме солідарність Італії з Україною. Очевидно, цю заяву вона зробила тому, що наша держава упродовж уже 10 місяців проявляє героїзм, протистоячи російській агресії.

Щоб зрозуміти, через що проходять українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день,

– сказала високопосадовиця.

Слід також згадати, що Мелоні очолила уряд відносно нещодавно – всього восени цього року – та її партію "Брати Італії" західні ЗМІ називають ультраправою.

Власне, політичні сили, на зразок цієї, здебільшого зосереджують свою діяльність на розв'язанні внутрішньополітичних проблем, однак, зі слів чинної прем'єр-міністерки можна зрозуміти, що її партія не лише ставить у пріоритет націоналізм та патріотизм щодо Італії, а й неабияк поважає націоналізм українцям, які захищають свою свободу та любов до своєї країни.

Під час свого виступу Мелоні пообіцяла продовжувати надавати зброю ЗСУ, попри дискусії щодо цього питання в панівній коаліції. До речі, нещодавно сенат Італії схвалив рішення про постачання Україні зброї у наступному році.

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Як світ демонструє солідарність з Україною

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ніч на 22 грудня 60 найвідоміших локації світу вимкнули світло, аби підтримати нашу країну. Окрім того, він зауважив, що краще сидіти без газопостачання та електропостачання, аніж бути окупованим росіянами. Очевидно, це розуміє уся цивілізована світова спільнота.