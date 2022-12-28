Екстремальний меморандум: МВФ висунув "воєнні" умови надання грошей Україні
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
Почитала новий меморандум з МВФ. Якщо коротко – Захід дасть нам грошей, але лише після повного вичерпання можливостей з фінансування бюджетних потреб самими українцями. До того ж, кажуть: "В жодному разі не друкуйте гривню".
Вимоги воєнного часу
Всього передбачено п’ять "маяків" та деякі наші додаткові обіцянки:
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- наприклад, влада пообіцяла до липня повернути довоєнні ставки податку на додану вартість та акцизу на пальне.
- Також МВФ настільки хоче припинити друк грошей, що влада України кілька разів пообіцяла: не фінансувати бюджет емісією напряму; не фінансувати емісією непрямо, через рефінанс банкам, які потім купують облігації внтутрішніх державних позик; не фінансувати емісією позабюджетні програми.
- А ще ми пообіцяли не повторювати фокус з націоналізацією "ПриватБанку", коли "дірка" в капіталі банку заповнилась бюджетними грошима, які досі не можемо відсудити у колишніх власників.
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Завдання вистояти
Колись ми будемо перечитувати цей меморандум і згадувати, в яких екстремальних умовах жила країна. Усі зусилля наших фінансових партнерів зараз спрямовані на передбачуваність економіки України! Реформ і економічного зростання поки серед пріоритетів немає.