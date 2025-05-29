Документ, що передали Росії, містить чіткі кроки до припинення вогню, – радник Зеленського

Україна передала Росії свій варіант документа, де містяться чіткі кроки, які мають призвести до миру. Тепер Київ очікує російський "меморандум".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина у соцмережі Х.

До теми Росіяни поки не вигадали нічого нового, – Зеленський про очікування на "меморандум"

Що відомо про документ, який Україна передала Росії

Дмитро Литвин зазначив, що український документ із чіткими кроками щодо припинення вогню та миру в Україні вже на руках росіян. За словами посадовця, окупанти вже отримали документ, тому жодних виправдань не має бути.

Тепер м'яч на їхньому (російському – 24 Канал) боці – всі чекають на їхній так званий "меморандум". Вони обіцяли його доставити, не лише нам,

– зазначив радник Зеленського.

Він також підкреслив, що зараз 2025 рік, тому надсилання документа не займає днів чи тижня.

"Нам потрібно побачити, яку креативність росіяни вкладуть у свій "меморандум", і підготувати змістовну зустріч. Зрештою, він має сприяти миру, а не служити пропагандистським цілям. Але від росіян залежить, чи ставляться вони до цього серйозно, чи ні", – резюмував Литвин.

До слова, раніше у Росії заявляли, що буцімто запропонували Україні дату і місце зустрічі для обміну так званими "меморандумами" щодо припинення вогню і подальших кроків до миру. Москва стверджує, що цю інформацію нібито передали міністру оборони України Рустему Умєрову.

Глава українського Міноборони, своєю чергою, заявив, що Україна вже передала Росії власний варіант "меморандуму" щодо припинення вогню, а Росія цього ще не зробила. Умєров також підкреслив, що Кремль намагається затягнути процес передачі свого документа.