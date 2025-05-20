У Кремлі прокоментували терміни підготовки "меморандуму" з Україною

У понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Опісля в Кремлі зробили низку заяв, зокрема щодо "меморандуму" з Україною.

Про це пропагандистським ЗМІ розповів Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Прессекретар диктатора згадав і про продовження контактів Москви та Києва.

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Що Пєсков заявив про "меморандум"

За словами Пєскова, усі зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні щодо України, натомість Росія – в "усуненні першопричин конфлікту".

Наразі не ухвалювали жодних рішень щодо місця, де продовжаться переговори. Конкретних термінів підготовки "меморандуму" щодо врегулювання з Україною також немає.

Термінів немає та бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, очевидно, весь диявол криється в деталях,

– сказав речник Кремля.

Він переконує – проєкт "меморандуму" формулюватимуть Росія та Україна, які "розроблятимуть єдиний текст".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе сформувати своє бачення питання, коли отримає запропонований Росією "меморандум" або пропозиції. "У двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору", – додав президент.