Утім до Європарламенту Мендель так і не пустили. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

В офіційному анонсі її гордо презентували як спікерку з України, яка ділитиметься "особистим досвідом". Але про який саме досвід ідеться?

Весь "досвід" – медіасупровід і провальні мемуари

Якщо бути точними, Мендель була речницею президента трохи більше ніж два роки – з червня 2019 по липень 2021. Тобто задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Вона не має жодного досвіду участі в мирних переговорах, військових діях чи ухваленні стратегічних державних рішень. Весь її доробк в Офісі Президента зводився суто до комунікацій та медіасупроводу.

Після звільнення вона одразу спробувала монетизувати цей період і видала книжку "Кожен з нас президент". Проте автобіографія виявилася повним провалом: її розкритикували за поверхневість, перебільшення власної ролі, маніпуляції та зневагу до Революції Гідності. Свою ж дисертацію вона взагалі здобула, як сама зізналася в статті-викритті, за хабар у 200 доларів. Тож стверджувати, що ця людина глибоко в темі, точно не випадає.

Радикальний розворот і методички Кремля

Кілька років про Юлію Мендель нічого не було чути, але згодом її риторика радикально змінилася. Вона дала скандальне інтерв'ю американському проросійському медіаглядачу Такеру Карлсону, де звинуватила українську владу у свідомому затягуванні війни ради утримання влади та повторила кремлівські наративи про Стамбул.

Тепер вона пише англомовні пости, в яких стверджує, нібито Україна сама винна в тому, що Росія обстрілює наші міста й влаштовує гуманітарну катастрофу. За її логікою, Москва морить мирних мешканців холодом лише тому, що ЗСУ завдають ударів по об'єктах у глибині Росії. Про те, що Росія нищила цивільну інфраструктуру задовго до появи у нас далекобійних можливостей, ексречниця, звісно ж, не згадує.

Ба більше, зі сльозами на очах у кадрі вона зверталася до Путіна російською мовою з закликами "не допускати вбивства слов'ян слов'янами". Тим часом окуповані Олешки місяцями живуть на межі голоду без ліків та їжі через російську блокаду, а гуманітарні коридори розстрілюють ворожі дрони. І Путін чомусь не почув її сльозливого звернення.

Черговий "виклик" і фінал у смітнику історії

На заході AfD Мендель опинилася б в "чудовій" компанії. Разом із нею там мав виступати швейцарський редактор Роджер Кепель, який компліментарно інтерв'ював кремлівського пропагандиста Владимира Соловйова, та співголова AfD Тіно Хрупалла, який публічно заявляє, що "не бачить загрози" для Німеччини з боку Росії. І це при тому, що той самий Соловйов роками в прямому ефірі обіцяє "знищити Берлін" та спалити німецьку столицю.

Юлія чомусь думає, що вона – унікальна політична фігура, яку на Заході цінують за розум чи фаховість. Але ні, Юль, ти просто черговий відпрацьований матеріал, який використовують проросійські радикали для власної картинки.

Варто лише подивитися на долю її "попередників". Де зараз Ігор Гіркін, який будував з себе визволителя? Сидить на російських нарах, забутий кураторами. Де Тетяна Мантян чи всілякі "штатні українці" для биття в ефірах Скабєєвої? Перетворилися на непотрібний реквізит, об який росіяни витирають ноги за копійки. Така ж доля чекає й на Мендель – її прізвище дуже скоро почнуть писати з маленької літери.