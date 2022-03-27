Мендель повідомила, що її коханий Павло Кухта пішов на передову

Коханий ексречниці президента України Юлії Мендель пішов на передову. Йдеться про колишнього першого заступника міністра економіки Павла Кухту.

"Холод всередині"

Про те, що Кухта пішов на передову, Юлія Мендель 26 березня повідомила у своєму твітері. Вона опублікувала спільне фото з коханим.

До слова Відомий економіст: Мендель нарешті показала свого коханого "з іншого табору"

Колишня прессекретарка Зеленського зазначила, що в неї немає слів, щоб описати, "що значило відпустити" Кухту.

Павло пішов на передову. Немає слів, щоб описати, що значило відпустити його. Холод всередині,

– написала Мендель.



Кухта і Мендель / Фото з твітеру Мендель

Зауважимо, що Юлія Мендель у лютому показала свого коханого, яким виявився Кухта.

Він був першим заступником міністра економіки (2019 – 2020) та виконувачем обов'язків міністра економіки.

Кухта також керівник з політичних питань KSE.

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