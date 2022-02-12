Мендель заявила, що її запрошували прикрасити обкладинку Playboy

Ексречниця Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала статтю про "українізацію" популярного журналу Playboy. У матеріалі вона поділилася тим, що їй пропонували місце на обкладинці одного з випусків.

За словами Юлії Мендель, на те, щоб погодитися на фотосесію для журналу її надихнув президент Володимир Зеленський, з яким вона говорила влітку 2021 року про співпрацю з міжнародними ЗМІ. Глава держави обговорював з ексречницею можливість стати обличчям одного з випусків журналу Men's Health.

Цікаво Ми з різних таборів, – Мендель готова назвати ім'я таємничого коханого

Чому Мендель таки відмовилася

Юлія Мендель розповіла, що бажання Володимира Зеленського потрапити на обкладинку популярного журналу, надихнуло її на те, щоб і самій зробити те саме, щоправда, у Playboy.

Зваживши всі "за" і "проти", я подумала: якщо президент країни хоче здійснити свою мрію про звичайного чоловіка, потрапивши на обкладинку одного з великих чоловічих журналів, чому його колишній прессекретар не може з’явитися на обкладинці іншого? Особливо, якщо представники Playboy обіцяли, що я не повинна бути оголеною,

– розповіла Мендель.

Однак, як зазначила ексречниця президента, вони більше не говорили про це питання з Володимиром Зеленським. Мендель додала, що їй просто не вистачило сміливості погодитися стати обличчям одного з випусків Playboy.

Мендель тримає в таємниці ім'я свого коханого

Юлія Мендель у 2022 році вперше прокоментувала чутки про роман з президентом Володимиром Зеленським. Вона спростувала цю інформацію та наголосила, що її відносини з главою держави були виключно професійними.

Водночас колишня речниця заінтригувала всіх світлинами зі своїм новим коханим. Щоправда, на фото не видно його обличчя. Мендель тримає ім'я обранця поки що в таємниці. За її словами, він публічна особистість, але вони обоє "з різних таборів" і вона боїться, що хейт, який ллється в її сторону, перекинеться на її коханого.

Однак Мендель зазначила, що готова назвати ім'я обранця уже цієї весни.

До теми пропонуємо інтерв'ю з Юлією Мендель на 24 каналі: дивіться відео