"Мене можна обміняти на НАТО": Зеленський відповів за яких умов піде у відставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може скласти повноваження в обмін на вступ України до НАТО. Він додав, шо вибори в Україні не означають, що він їх програє.

Кілька республіканців США закликали Зеленського скласти повноваження після суперечки з Трампом у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи готовий Зеленський піти з поста президента

Президент України Володимир Зеленський відповів іноземним журналістам у Лондоні, за яких умов готовий піти у відставку. Він запропонував обміняти цей його крок на членство України в НАТО.

Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав,

– заявив Зеленський.

Однак, як зауважив український лідер, вибори в Україні не означають, що він не стане президентом знову.

"Недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною", – зазначив Зеленський.