"Мене врятувала ударна хвиля": мешканці Харківщини розповіли шокові деталі обстрілу

Журналісти побували у Люботині на Харківщині. Вони показали наполовину зруйновану вулицю.

Кореспондентка 24 каналу зазначила, що раніше вулиця мала назву Леніна, а тепер Зелена. На деяких місцях важко вгадати, що там були будинки.

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"Будівельне сміття вивезли й знайти деякі будинки неможливо. Тільки за фрагментами фундаменту. Цей обстріл був наприкінці березня. Тоді були й загиблі, і поранені", – розповіла кореспондентка.

Люди, які пережили обстріл

Люботин – місто, що за 24 кілометри від Харкова. Там проживають понад 20 тисяч людей.

Євген, який мешкає в Люботині стоїть на руїнах свого дому. Розповідає, що за лічені секунди до обстрілу вийшов у коридор.

"Йшов їсти борщ. Дружина була у спальні. У цей момент пролунав вибух і я зрозумів, що сталося жахливе, бо полетіли дошки, скло, цегла. Я лежав на підлозі й через кілька секунд прогримів другий вибух. Почув, що жінка шукає, де я є. Я отримав травму, руку порізало уламком, зашивали. Також осколок зайшов у груди", – розповів Євген.

Свій будинок показав Анатолій. Він розповів, що врятувався дивом.

Ось морозильник. Від нього повертався, розвернувся й вилетів через вікно. Одна зі стін повністю впала. І дах впав на землю, а мене ударною хвилею просто викинуло через вікно дверей на кухню. Інакше я б не врятувався,

– пригадав Анатолій.



Будинок Анатолія зазнав значних руйнувань / Скриншот з відео 24 каналу

Серед руїн знайшли докази

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Ільєнков розповідає, що правоохоронцям вдалося знайти основну частину снаряда. Візуально це схоже на крилату ракету "Калібр". Її випустили з акваторії Чорного моря.

"Це речові докази. Достатньо вагома кілограмів 2 частина від крила "Калібру", – Ільєнков тримає уламок в руках.

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На ракетах є серійні номери й це допоможе нашим слідчим встановити деталі. Прокуратура на території Харківської області вже зафіксувала понад тисячу злочинів.

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