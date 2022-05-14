"З мене знущались, як могли": українку, яку затримали на акції в Мадриді, судитимуть

У Мадриді 8 травня поліцейські жорстко затримали українку, яка стояла з українським прапором та плакатом про росіян-вбивць на акції "Безсмертний полк". Жінку відпустили, але тепер її судитимуть. Вона розповіла деталі затримання.

Про це 24 розповіла сама активістка Світлана Нужна, яку і затримали в Мадриді.

До теми В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських підсанкційних олігархів, – ЗМІ

Що ст алося на акції

За її словами, це була акція з назвою "Безсмертний полк", на буклеті був перекреслений фашистський символ. Вона переконує, що мала право так бути, бо її дідусь воював у 1845 році.

"Поліція очепила цю колону росіян і не підпускала до них українців. Це була гарна картинка для росЗМІ про те, шо Іспанія разом з Росією. Потім російські канали опублікували, що нібито я напала на колону цього полку, але такого не було", – сказала активістка.

Жінка каже, що зайшла всередину колони. Люди там мали російські прапори і дехто мав наліпку з літерою Z.

В якийсь момент я одягла український прапор та плакат з написом “Росіяни, за що ви нас вбиваєте” і підняла його над головою. Після цього мене якийсь дідусь вдарив по голові, хтось намагався вирвати з рук прапор, вони почали скандувати "Геть",

– згадує Світлана.

Потім прибігли поліцейські і почали витягувати українку з колони. "Я впала і мене вдарили знову по голові", – сказала вона.

Дивіться відео, як затримали українку в Мадриді:



Чому українку затримали та за що судитимуть

Коли активістку виносили з колони, то перевернули ногами вверх, і вона випадково когось зачепила ногами.

Цинічно, але поліція написала, шо в цей момент я побила поліцейську. Вони відкрили на мене кримінальну справу. Тепер мене збираються судити. Мене 32 години протримали у страшній буцегарні (приміщення для тимчасового ув'язнення – 24 канал) і вони просто знущалися наді мною, як могли,

– розповідає Світлана.

Наприклад, поліцейські з неї знімали кожну річ грубою силою, тепер українка має 8 синців на тілі.

Вони морально знущалися – закрили її в одиночну камеру і впродовж 5 годин не підходили, хоча та благала підійти. Вони принижували українку.

"Всі люди говорять, що в Іспанії ще не було жодного випадку, коли поліцію перемогли в суді. Це нереально. Тому в певне певно серйозні проблеми", – додає Світлана.

Як Іспанія ставиться до українців та росіян

З питанням журналісти про про те, чи підтримує Іспанія Росію, активістка відповіла, що всі знають випадок з Шарієм - він приїхав в Іспанію і попросив політичний прихисток. Іспанія допомогла йому і надала захист.

Я також 3 роки тому приїхала до Іспанії і попросила політичний прихисток, зокрема надала докази, шр мені погрожувала команда Медведчука, бо я займаюся громадською діяльністю. Але Іспанія досі не надала ніякої відповіді. Зараз кажуть, шо тепер в мене заберуть документи через кримінальну справу, і я стану нелегалкою,

– зізнається українка.

Світлана з’ясувала, що тут керуюча партія – соціалістично-комуністична. "Тобто це люди, які підтримують Росію, тому їх вони захищають. Я б ще сказала, що Іспанія на фоні європи це "п'ята колона", як колись було в Раді. В Іспанії часто погрожують українцям", – підсумувала вона.

До слова, 4 травня іспанська поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія. Затримання відбулося завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора, СБУ та міжнародних партнерів. Йому інкримінують державну зраду та розпалювання ворожнечі.

Україна активно працює над тим, щоб Анатолій Шарій якомога швидше постав перед українським судом та поніс відповідальність за свої злочини.

Відео до теми – реакція дружини Шарія на його арешт