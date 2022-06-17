"Мені його тіло нах*р не треба": Макарук розповів, як дзвонив дружині вбитого окупанта
Україна за 8 років війни звикла, що кожен наш боєць – індивідуальність, за нього потрібно боротися та дбати. Однак у росіян ситуація зовсім інша.
Про це в ютубі 24 каналу сказав Михайло Макарук – речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий. Він також розповів, як телефонував дружині вбитого окупанта й та не хотіла його забирати.
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За його словами, уся війна будується на економіці. Якщо бійця поранили, то держава має забезпечувати його реабілітацію, пенсію та допомогу. Якщо раптом військовий помирає – то це колосальні виплати його рідним. Ба більше, кожному загиблому віддають шану у суспільстві.
Дружина офіцера хвилюється за кредит, а не за вбитого чоловіка
У Росії ж навіть не хочуть забирати своїх убитих – не лише держава, а й самі родичі. У цьому Макарук переконався на власному прикладі.
Ми трохи "покошмарили" російську бригаду ВДВ. Лежав жмур, ми його пробивали на предмет документів. Там був телефон, жодного блокування і напис у телефонній книзі "жена". Я їй набрав. Сказав, що її "турбують" з України та її чоловіка "зажмурили". І запитую, що будемо робити з тілом – передамо чи через Червоний Хрест, чи через ОБСЄ абощо,
– згадує Макарук.
Одна відповідь дружити вбитого російського загарбника його здивувала. Її відповідь – "а мнє он нах*ер нє нада". Далі вона говорила про те, що той зібрався на війну, щоб погасити кредит, а брати ще один, аби забрати чоловіка не збирається. Однак це був офіцер, то що казати про цінність звичайних солдатів для росіян, додав Макарук.
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Свіжі втрати ворога
З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки, зокрема:
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилатих ракет – 129 (+0),
- кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 55 (+0).
Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.
Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ. А нещодавно наші захисники одним залпом шести "Цезарів" накрили район з російською технікою.