"Мені його тіло нах*р не треба": Макарук розповів, як дзвонив дружині вбитого окупанта

Україна за 8 років війни звикла, що кожен наш боєць – індивідуальність, за нього потрібно боротися та дбати. Однак у росіян ситуація зовсім інша.

Про це в ютубі 24 каналу сказав Михайло Макарук – речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий. Він також розповів, як телефонував дружині вбитого окупанта й та не хотіла його забирати.

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За його словами, уся війна будується на економіці. Якщо бійця поранили, то держава має забезпечувати його реабілітацію, пенсію та допомогу. Якщо раптом військовий помирає – то це колосальні виплати його рідним. Ба більше, кожному загиблому віддають шану у суспільстві.

Дружина офіцера хвилюється за кредит, а не за вбитого чоловіка

У Росії ж навіть не хочуть забирати своїх убитих – не лише держава, а й самі родичі. У цьому Макарук переконався на власному прикладі.

Ми трохи "покошмарили" російську бригаду ВДВ. Лежав жмур, ми його пробивали на предмет документів. Там був телефон, жодного блокування і напис у телефонній книзі "жена". Я їй набрав. Сказав, що її "турбують" з України та її чоловіка "зажмурили". І запитую, що будемо робити з тілом – передамо чи через Червоний Хрест, чи через ОБСЄ абощо,

– згадує Макарук.

Одна відповідь дружити вбитого російського загарбника його здивувала. Її відповідь – "а мнє он нах*ер нє нада". Далі вона говорила про те, що той зібрався на війну, щоб погасити кредит, а брати ще один, аби забрати чоловіка не збирається. Однак це був офіцер, то що казати про цінність звичайних солдатів для росіян, додав Макарук.

Повністю інтерв'ю з Макаруком про абсурдні дії росіян та "феномен Валерія Залужного": дивіться відео

Свіжі втрати ворога

З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки, зокрема:

бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;

РСЗВ – 233 (+3) одиниць;

засобів ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 215 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 55 (+0).

Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.

Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ. А нещодавно наші захисники одним залпом шести "Цезарів" накрили район з російською технікою.