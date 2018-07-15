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Менні Пак'яо вперше за 9 років переміг нокаутом: відео

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Менні Пак'яо нокаутував Лукаса Маттіссе
Менні Пак'яо нокаутував Лукаса Маттіссе / Getty Images

В Куала-Лумпурі легендарний філіппінець Менні Пак'яо (59-7-2, 39 КО) в сьомому раунді нокаутував чемпіона WBA в напівсередній вазі аргентинця Лукаса Маттіссе (39-5, 36 КО).

Пак'яо провів бій з великою перевагою і відправив аргентинця в нокдаун в 3-му, 5-му і 7-му раундах. Після третього нокдауну рефері поєдинку Кенні Бейліс не побачив причин для продовження поєдинку і зафіксував перемогу Пак'яо технічним нокаутом – першу для нього з 2009 року, коли той достроково зупинив Мігеля Котто.

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Таким чином, Матіссе втратив свій титул "регулярного" чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі і дозволив Пак'яо здобути 60 перемогу в своїй професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що до цього бою Пак'яо останній раз виходив на ринг рік тому. 2 липня 2017-го філіппінець рішенням суддів програв австралійцю Джеффу Хорну.

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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