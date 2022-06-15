Мер Апостолового розповів подробиці про загибель місцевих внаслідок атаки росіян

Внаслідок атаки росіян Апостолового на Дніпропетровщині загинули 4 людей. Мер міста розповів, як це трапилось.

Загиблими виявилися четверо чоловіків. Троє з них загинули, коли вийшли з будинків. Про це повідомив мер Апостолового Андрій Оса.

До теми Росіяни обстріляли артилерією Апостолове за 40 кілометрів від Кривого Рогу, є загиблі, – мер

Троє чоловіків після першого прильоту вийшли з будинків, коли їх одразу накрило другим прильотом. 3 жертви. Ще один чоловік загинув у своєму будинку,

– пише Оса.

Окрім жертв, є ще один поранений. Наразі він перебуває в лікарні. Медики надали чоловікові необхідну допомогу, тому його стан стабілізовано. Проте він надалі залишається важким.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Апостоловому зруйновані будинки, є незначні пошкодження лікарні.



⠀