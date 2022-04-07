Мер Бучі під час окупації не залишав місто та особисто бачив 3 розстріли
Джерело:DW
Мер Бучі, що чи не найбільше постраждала від рук російських загарбників, не покидав місто навіть у період окупації.
Як сказав мер Анатолій Федорук в інтерв'ю, і до, і під час окупації він був разом з громадою.
Важливо Росіяни розуміють, Буча – це їхній Нюрнберзький процес, – Денисенко
Ба більше, Федорук на власні очі бачив 3 жахливі епізоди вбивства українців росіянами на одній локації.
Я був у приватному будинку, поряд із яким відбувалися розстріли. Це вулиця Леха Качинського, де розташоване підприємство "Південтеплоенергомонтаж", там якраз був блокпост російських окупантів, і вони 3 автомобілі з певним часовим інтервалом розстріляли,
– розповів мер Бучі.
Він пригадав, що в одному автомобілі було 4 людини – чоловік, вагітна жінка та діти, троє з них були розстріляні. Тіло жінки її чоловік поховав в окопі, який російські окупанти вирили для свого укриття.
"Замість хреста він встановив номерний знак автомобіля, яким вони їхали, а тіла дітей були відвезені до церкви й поховані. Чи вижила та людина і яка її доля, я не знаю", – сказав Федорук.
Додамо, що після звільнення Бучі від окупантів весь світ був шокований звірськими вбивствами мирного населення. Тепер же стало відомо про щонайменше 3 місця масових поховань у місті.
Цікаво – Вадим Денисенко розповів про наслідки звірств на Київщині для Росії: дивіться відео