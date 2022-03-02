Мер Енергодару спростував інформацію про постраждалих від обстрілів

У мережі повідомляли про те, що окупанти обстріляли Енергодар, що на Запоріжжі. Однак ця інформація є неправдивою.

Говорили також про нібито постраждалих від цих обстрілів. Влада все спростувала.

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"Спростовуємо інформацію, яку поширюють в інтернеті про постраждалих від обстрілів в Енергодарі. В нашому місті обстрілів не було. Постраждалих немає", – написав мер.

Є постраждалі від гранати окупанта

Водночас він повідомив, що 2 березня приблизно о 15:30 у селі Водяне від гранати окупантів постраждали 2 мирних жителів.

Стан одного чоловіка дуже важкий, а другого – середньої важкості. Їх госпіталізували до лікарні Кам'янки.

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