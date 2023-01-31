"Світло відключили, а я забув": мер Івано-Франківська застряг у ліфті

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті. Йому довелося чекати на аварійну службу.

Руслан Марцінків повідомив про це у своїх соцмережах. Він розповів, що забув про графіки відключення світла та вирішив проїхатися на ліфті.

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Мер Франківська мав з собою лише ліхтарик

Мер опублікував допис близько 18:00. Він розповів, що мав з собою ліхтарик.

Застряг в ліфті вдома! Чекаю аварійну! Світло відключили, а я забув! Добре, що ліхтарик в кишені,

– написав Марцінків.

Також мер Івано-Франківська опублікував світлину.

Мер Франківська застряг в ліфті / Фото з фейсбуку Марцінківа

Згодом він написав у коментарях під дописом про те, що станом на 19:00 працівники аварійної служби звільнили його із пастки. Він зазначив, що просидів у ліфті приблизно 20 хв.

Користувачі фейсбуку залишили чимало коментарів під дописом. Зокрема також жартували, аби Марцінків зателефонував міському голові, щоб негайно направив аварійну службу.

Коментарі до допису мера Франківська: дивіться фото

Що робити, коли застрягли в ліфті

Правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:

Намагатися заспокоїти себе, не варто панікувати.

Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті та не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101". Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не залучені в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.

Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Сфотографуйте заздалегідь ці дані або перепишіть. Якщо ж така інформація відсутня, то зверніться до ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни.