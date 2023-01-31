"Світло відключили, а я забув": мер Івано-Франківська застряг у ліфті
Джерело:Руслан Марцінків
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті. Йому довелося чекати на аварійну службу.
Руслан Марцінків повідомив про це у своїх соцмережах. Він розповів, що забув про графіки відключення світла та вирішив проїхатися на ліфті.
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Мер Франківська мав з собою лише ліхтарик
Мер опублікував допис близько 18:00. Він розповів, що мав з собою ліхтарик.
Застряг в ліфті вдома! Чекаю аварійну! Світло відключили, а я забув! Добре, що ліхтарик в кишені,
– написав Марцінків.
Також мер Івано-Франківська опублікував світлину.
Згодом він написав у коментарях під дописом про те, що станом на 19:00 працівники аварійної служби звільнили його із пастки. Він зазначив, що просидів у ліфті приблизно 20 хв.
Користувачі фейсбуку залишили чимало коментарів під дописом. Зокрема також жартували, аби Марцінків зателефонував міському голові, щоб негайно направив аварійну службу.
Коментарі до допису мера Франківська: дивіться фото
Що робити, коли застрягли в ліфті
Правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:
- Намагатися заспокоїти себе, не варто панікувати.
- Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті та не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
- Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.
- Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101". Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не залучені в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.
Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.
Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.
Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.