Мер Харкова Терехов теж виступив за закриття неба над Україною

5 березня 2022 , 18:45
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Ігор Терехов також виступив за закриття неба над Україною. Крім того, він звернувся до мерів міст-побратимів з проханням, аби й вони підтримали ініціативу.

Терехов в національному ефірі заявив, що повністю підтримує президента Володимира Зеленського, який добивається закриття неба, а також очільників інших міст, які теж виступили з підтримкою.

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Мер Харкова – за закриття неба

Я хочу звернутися до мерів міст-побратимів, щоб усі підтримали закриття неба,
– закликав Терехов.

Він наголосив, що закриття неба дозволить врятувати не одну сотню життів.

Зауважимо, раніше ініціативу підтримала влада таких міст: Львова, Києва, Івано-Франківська, Рівного, Вінниці, Черкас, Дніпра. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скерував звернення з проханням запровадити безпольотну зону над Україною до Європарламенту.

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Автор: Наталія Пристанська