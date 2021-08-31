Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим членам виконкому

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив невакцинованим членам виконкому звільненням. На те, щоб виправити ситуацію, мер дав чиновникам 2 тижні.

Усі члени виконкому міської ради мають бути вакциновані. На думку Руслана Марцінківа, влада є прикладом для громадян, тому першою повинна отримати вакцину проти COVID-19.

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Мер погрожує обмеженнями

Руслан Марцінків попередив членів виконкому, що якщо вони не вакцинуються, то у міській раді будуть скорочення. Окрім того, багатьох позбавлять премій.

Мер Івано-Франківська переконаний, що громадян можна мотивувати та закликати вакцинуватися, однак представники влади повинні це зробити.

Подобається, не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення,

– пригрозив Марцінків.

Така заява очільника міста викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж, які в коментарях звинуватили Марцінківа у порушенні Конституції України через те, що вакцинація є добровільною.

Текст публікації Руслана Марцінківа

ПОРА КОЛОТИСЬ!

#безпека_ІФ

Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.

Подобається, не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради ПОВИННІ бути вакциновані.

Даю два тижні.

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