Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим членам виконкому
Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив невакцинованим членам виконкому звільненням. На те, щоб виправити ситуацію, мер дав чиновникам 2 тижні.
Усі члени виконкому міської ради мають бути вакциновані. На думку Руслана Марцінківа, влада є прикладом для громадян, тому першою повинна отримати вакцину проти COVID-19.
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Руслан Марцінків попередив членів виконкому, що якщо вони не вакцинуються, то у міській раді будуть скорочення. Окрім того, багатьох позбавлять премій.
Мер Івано-Франківська переконаний, що громадян можна мотивувати та закликати вакцинуватися, однак представники влади повинні це зробити.
Подобається, не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення,
– пригрозив Марцінків.
Така заява очільника міста викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж, які в коментарях звинуватили Марцінківа у порушенні Конституції України через те, що вакцинація є добровільною.
Текст публікації Руслана Марцінківа
ПОРА КОЛОТИСЬ!
#безпека_ІФ
Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.
Подобається, не подобається, ми є приклад для всіх.
Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.
Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради ПОВИННІ бути вакциновані.
Даю два тижні.
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