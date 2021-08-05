"Отрезвися": мер Конотопа облив "слугу" Качуру брудною водою, зав'язалася бійка – відео

Між мером Конотопа Артемом Семеніхіном та "слугою народу" Олександром Качурою спалахнула суперечка. Політики сварилися прямісінько під час засідання міськради.

Інцидент трапився 5 серпня. Все почалося з виступу Качури. Той розкритикував місцевих чиновників через якісь води у Конотопі.

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Чому посперечалися політики

Аби проілюструвати свої твердження, "слуга народу" приніс на засідання пляшку з каламутною водою та поставив її перед Семеніхіним. Мер Конотопа у відповідь поскаржився, що важко вирішувати проблеми міста, адже Рада не виділяє для цього достатньо грошей з державного бюджету. Впродовж свого виступу Семеніхін тримав у руках пляшку з водою, інколи підкидаючи її у повітрі. "Аби була хороша вода, потрібно працювати в інтересах громади, в інтересах платників податків", – наголосив він.

Через якийсь час міський голова не стримав емоцій та вирішив облити Качуру цією ж водою. "Пропоную вам трохи отрезвитися нашою конотопською водичкою", – прокоментував свої дії політик. Нардеп, обороняючись, також облив опонента. Після цього між ним та "слугою народу" зав'язалася невелика сутичка, їх швидко розборонили.

Сварка Семеніхіна та Качури у Конотопі: дивіться відео

Політики "обмінялися" заявами у поліцію

Згодом мер Конотопа записав відео про цю ситуації й опублікував його у своєму фейсбуці. У ньому він хотів пояснити, що відбулося та звернувся, зокрема, до президента Зеленського. Політик стверджує, що засідання міської ради було під загрозою зриву, адже Качура намагався його провокувати. Через цей інцидент Семеніхін вже звернувся до правоохоронців. За його словами, це ж зробив і "слуга народу".