Мер Конотопа попереджає про провокації росіян на 9 травня

Для російських окупантів 9 травня є "особливою" датою, тож у цей день вони можуть вдатися до провокацій в Україні. Зважаючи на це, жителям громади Конотопа, що на Сумщині, варто бути обережними.

Про це 24 каналу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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"Знаєте, побоювань у мене немає (щодо 9 травня – 24 канал). Ми у цих побоюваннях живемо вже не один рік. Звичайно, що у будь-яку мить до нас може щось прилетіти, однозначно. Здаватися нам не потрібно", – розповів мер міста.

Втрачати пильність не варто

Семеніхін запевнив, що обов'язково звернеться до громади Конотопа стосовно 9 травня. Усе для того, аби попередити людей про можливі провокації з боку агентурної мережі Москви, яка перебуває у місті.

Можливо, я не виключаю, може бути й теракт, щоб потім звинуватити Збройні Сили України чи патріотів у тому, що "вони ж там наших дєдов убивають",

– розповів міський голова.

Семеніхін додав, що також попередить людей, аби вони утрималися від походів до меморіалу та покладання квітів.

Можливі провокації Росії 9 травня: інші новини

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі ракетні обстріли по місту впродовж 7 – 9 травня. Він закликав мешканців по можливості виїхати за місто, аби у ці дні в Івано-Франківську зменшилася кількість людей.

У Міністерстві оборони України повідомили, що для російської влади дата 9 травня стала "сакральною". Зважаючи на це, тоді в Україні можуть бути провокації або загострення ситуації на фронті.

За даними української розвідки, російські загарбники таки готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Наразі там триває масштабна пропагандистська кампанія. Росіянам демонструватимуть сюжети про так звану "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами.

У Росії заявили, що "переможний парад" 9 травня у Донецьку та Луганську провести не вдасться. Однак це нібито "точно скоро станеться".

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