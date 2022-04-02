Мер Лозової Сергій Зеленський розповів про наслідки ракетного удару ворога

Сергій Зеленський – мер Лозової – розповів, що 2 квітня – тяжкий день. Територіальну громаду обстріляла Росія. Є постраждалі.

Зеленський наголосив, що російські окупанти пошкодили електричні мережі. Тимчасово не буде світла та води.

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Був тяжкий день. Нашу територіальну громаду обстріляла Росія. Є постраждалі,

– заявив мер.

Ремонтні бригади ліквідовують наслідки обстрілів. Зеленський висловив сподівання, що вже найближчим часом все вдасться відновити.

Мер побажав людям тихої ночі та закінчив відео словами "Слава Україні".

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