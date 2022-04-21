Мер Мелітополя спростував фейк про витік хлору в місті

У соцмережах почала поширюватися інформація про те, що мешканці Мелітополя скаржаться на їдкий запах. Причиною називали витік хлору.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, даній інформації з соцмереж вірити не варто. Витоку хлору у місті відбутися просто не могло, запевнив він в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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У Мелітополі немає хлору

За словами Федорова, витоку хлору у Мелітополі відбутися не могло, адже його там просто немає.

Наш водоканал майже не застоссовує хлору ні для очистки, ні в технологічному процесі. Щодо транзиту – його також не було. Тому для мелітопольців існує лише одна загроза – окупанти,

– сказав мер міста.

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