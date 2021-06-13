Приз за щеплення: мер Москви пообіцяв розіграш автомобілів серед вакцинованих людей

У Росії намагаються заохочувати людей щепитися від коронавірусу всіма можливими способами. До прикладу, мер Москви Сергій Собянін заявив, що вакциновані москвичі матимуть шанс виграти автомобілі.

Такий розіграш буде проводитися раз на тиждень. Вартість авто – близько 1 мільйона рублів.

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Москвичам пообіцяли розіграш автомобілів за щеплення

Собянін повідомив, що в Москві вже працює програма заохочення людей, яким понад 60 років. Наразі додатково влада хоче стимулювати до вакцинації всіх москвичів, віком від 18 років.

Раз на тиждень будуть розігрувати 5 машин, які коштують близько 1 мільйона рублів. Результати розіграшів будуть оголошувати щосереди, починаючи з 23 червня, в ефірі каналу "Москва 24",

– зазначив чиновник.

У новій програмі зможуть брати участь всі, хто отримав першу дозу вакцини з 14 червня по 11 липня. Втім мер Москви не вказав, яким саме препаратом потрібно щепитися.

Також в офіційному повідомленні міського голови мовиться, хто профінансував таку ініціативу. Серед спонсорів – нафтові компанії "Лукойл" та "Роснефть", сталеливарна й гірничодобувна компанія "Северстайл", а також "МегаФон" та ВТБ.

"Але головний виграш для тих, хто щепиться, не можна порівнювати з жодною машиною. Це власне здоров'я і душевний спокій", – підкреслив Собянін.