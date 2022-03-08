Мер Нью-Йорка пообіцяв допомогу з відновлення Харкова після перемоги України

Нас надзвичайно зворушує підтримка з усього світу. Так, мер Нью-Йорка пообіцяв допомогти відновити Харків після перемоги України у війні.

З відповідною ініціативою мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мера Нью-Йорка Еріка Адамса. Про це йдеться у фейсбуці Харківської міської ради.

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Нью-Йорк допоможе відновити Харків після війни

Ігор Терехов наголосив на тому, що до війни Харків був гарним і чистим містом з розвиненою інфраструктурою. А ще він був лідером у сфері соціального партнерства та IT-технологій.

У нас завжди було налагоджено соціальне партнерство між владою, бізнесом та містянами. І я хотів би, щоб після закінчення війни ми обмінялися досвідом та впровадили найкращі практики Нью-Йорка у себе,

– сказав Терехов.

Тож він запропонував підписати партнерство між Нью-Йорком і Харковом. Він переконаний, що у ці непрості часи це дало б місту потужний імпульс підтримки.

Крім того, очільник міста запропонував меру Нью-Йорка долучитися до відновлення Харкова. Звичайно ж, після перемоги України у війні, яку розв'язала Росія.

"Для цього потрібно буде відпрацювати створення так званої спільної бізнес-ради. І зараз уже можна було б замислитися над створенням американського фонду для цих цілей. Я думаю, що політично це будуть дуже високі кроки, які ми можемо зробити разом", – наголосив Ігор Терехов.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс зазначив, що його команда всіляко підтримуватиме Харків. Це робитимуть для того, щоб досягнути поставлених цілей.

Департамент міжнародних відносин і моя команда далі з вами працюватиме, щоб досягти всього обумовленого. Як ваш колега я розумію, через які ви проходите тяжкі часи. Ми впевнені, що у вас все вийде, і ви покажете всім приклад,

– наголосив мер Нью-Йорка.

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