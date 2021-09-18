Мер Нью-Йорка потролив представника Росії в ООН через "Супутник V"

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо потролив постійного представника Росії в ООН. Річ у тім, що у місті діють певні правила щодо допуску в приміщення – пускають туди тільки людей, вакцинованих визнаними ВООЗ вакцинами.

Росіяни, звісно, якщо й вакциновані, то їхнім "Супутником V". І такі вимоги у США росіян дуже дратують, адже їхня участь у заходах ООН під питанням.

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"Якщо вони проти, то я – за"

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо глузливо прокоментував поведінку постійного представника Росії в Організації Об'єднаних Націй Василя Небензі.

Того обурила вимога у США надати підтвердження щеплення проти коронавірусу визнаною у Всесвітній організації охорони здоров'я вакциною.

Це підтвердження потрібне для того, аби мати доступ у приміщення – зокрема й будівлю ООН, де відбуватимуться засідання тих чи інших її органів.

Якщо російський посол проти цього, то я – за. Якщо їхня вакцина недостатньо добра, вони мають піти й отримати іншу,

– сказав де Блазіо журналістам.

Річ у тім, що російську вакцину "Супутник V" не визнають у США. Білл де Блазіо нагадав про це і зазначив, що росіяни можуть у будь-яку мить щепитися у його місті безплатно "підтвердженим препаратом".

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Зауважимо, як пише Washington Post, питання обов'язкової вакцинації поки що не розв'язане остаточно. Тим часом Небензя написав голові Генасамблеї ООН Абдуллі Шахіду лист, в якому звинуватив того у перевищенні повноважень.