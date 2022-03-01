Уся країна робить все можливе та неможливе, аби дати відсіч російським окупантам та вигнати їх з нашої землі. ЗСУ, територіальна оборона та суспільство активно протистоять ворогу.

Кожне українське місто намагається укомплектувати територіальну оборону, щоб захищати Україну. Загони тероборони вже успішно затримували диверсантів та змушували ворога розвертатися.

До речі Х*р вам, су*и: у Міноборони відреагували на обстріл телевежі в Києві

Територіальна оборона в Одесі

Як повідомив Бабель, комплектація територіальної оборони Одеси йде далеко не найкращим чином. На їхню думку, це є наслідком свідомих дій мера міста Геннадія Труханова та голови Військово-цивільної адміністрації Сергія Гриневецького.

Місцевим чоловікам, які записалися у територіальну оборону, досі не надали зброю. Окрім того, в них немає належного забезпечення.

На 6-й день війни тероборона Одеси просить про допомогу патронами та амуніцією, тому претензії до керівників цілком виправдані.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.