Мер Перемишля присоромив проросійського Сальвіні: вручив йому футболку з Путіним

Лідер італійської ультраправої партії "Ліга" та за сумісництвом русофіл Маттео Сальвіні прибув у Перемишль з гуманітарною місією для українських біженців. Однак теплого прийому для нього там не було.

Відомий прихильник Путіна мав спільну пресконференцію з мером Перемишля Войцехом Бакуном. Однак зустріч минула блискавично у прямому сенсі – вона завершилася всього через дві хвилини.

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Бакун на початку свого виступу наголосив, що місцева влада співпрацює з багатьма організаціями Італії та отримує велику допомогу від громадян Італії.

Ми хочемо висловити глибоку повагу до них, до всіх компаній і організацій, які нас підтримують,

– сказав він.

Однак тоді він особисто звернувся до "улюбленця Кремля" і сказав, що має особисте послання до нього, ба більше, – подарунок. Він витягнув футболку із зображенням Путіна та написом "Армия России".

"У мене є для нього подарунок, я хотів би, щоб сенатор вирушив на кордон або в один із центрів для біженців у цій футболці. На кордоні або в пунктах прийому ви бачили б, що зробив ваш друг Путін. Що зробила людина, яку ви вважаєте своїм другом", – сказав Бакун.

Цікаво, що у схожій футболці Сальвіні виставив фотографію біля Кремля.



Маттео Сальвіні біля Кремля / Фото Informazioneconsapevole

На жаль, італієць подарунок не прийняв. Сальвіні в цей момент перервав пресконференцію та пішов.

До слова, зустріч відбулась перед залізничним вокзалом, саме там розташований пункт прийому біженців з України.

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Разом із Сальвіні до Польщі в рамках делегації Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прибули троє інших італійських депутатів. За їхніми словами, вони є "вираженням підтримки з боку організації країни, яка стала жертвою агресії".

Чому Маттео Сальвіні вважали русофілом Італійського політика вважають одним з найпомітніших "друзів Кремля" в Європі. Американські розслідувачі звинуватили його партію у фінансуванні з боку Росії. Партія "Ліга" начебто таємно намагалася отримати від РФ фінансування напередодні виборів до Європарламенту.



Окрім того, Сальвіні "прославився" заявою про те, що анексія Криму Росією відбулася законно. Однак за кілька років він засудив російське вторгнення в Україну, що відзначає помітну зміну в його політичній риториці.

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