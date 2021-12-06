Мер Полтави потрапив у базу "Миротворця" через скандальне висловлювання про війну на Донбасі

Мер Полтави Олександр Мамай зробив скандальну заяву про начебто "братську війну" на Донбасі. Він стверджував, що там воюють США та Росія. Через це політик загримів у базу "Миротворця".

Так, біля Мамая у "Миротворці" з'явилась позначка про розповсюдження кремлівської пропаганди та участь в актах громадської агресії.

До теми Мер Полтави Мамай заявив, що на території України воюють США проти Росії

Що відомо про заяву Мамая

Мамай прокоментував війну на територіях Донецької та Луганської областей. Він сказав, що, мовляв, "йде брат на брата".

У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата,

– сказав Мамай.

При цьому не пролунало жодної згадки про те, що Росія напала на Україну та окупувала наші території.

Що відомо про Олександра Мамая

Мамай навчався у Полтавському інженерно-будівельному інституті. Він має дипломи агронома та агронома-дослідника.

Чоловік був членом "Партії регіонів". У жовтні 2010 року став мером Полтави. До слова, тоді обіцяв, що працюватиме за 1 гривню, але отримував одну з найвищих зарплат серед українських чиновників.

У вересні 2018 року Полтавська міська рада висловила Мамаю недовіру та позбавила його повноважень. Політик наголосив, що це нелегітимно.

Вже у 2020 році політика знову обрали міським головою.

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