Рівне тепер без мера: суд на рік усунув від посади Олександра Третяка

Суд визнав мера Рівного винним у корупційному правопорушенні. Також його усунули від керування міста на рік часу.

10 липня суддя Петро Денисюк озвучив вирок для мера Рівного. Проте Третяк з ним не погоджується.

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У чому звинувачують Третяка

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок.

Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності. Третя справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, що Третяк неодноразово заперечував.

Міський голова ні разу не приходив на судові засідання. 7 липня Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами. Тож суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. Згідно з рішенням 10 липня, міського голову визнали винним у корупційному правопорушенні, що передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень та позбавляє права обіймати посаду терміном в один рік.

Третяк ще може подати на апеляцію

Ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".

Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском,

– заявив Олександр Третяк.

Також він заявив, що суддя "розкручує плітки" про його ухиляння від суду. На момент судового засідання Третяк перебував у відрядженні в Німеччині. Мер Рівного стверджує, що отримав офіційне запрошення від партнерів ще 19 червня.

На оскарження рішення суду у нього є 10 днів.