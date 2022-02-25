Мер Рівного попросив ОСББ позакривати усі горища

Мер Рівного Олександр Третяк попросив ОСББ позакривати усі горища. Все через дивні позначки чи мітки на будинках.

Чиновник закликав терміново оглянути свої дахи. У разі виявлення міток – їх слід замалювати, а доступ на дахи закрити.

Важливо КМДА закликала людей перевірити дахи будинків на наявність міток

Якщо у під'їзді, на даху, поряд з будинками є невідомі особи, позначки, мітки, потрібно одразу проінформувати правоохоронців.

До слова, у коментарях під відео люди повідомляють, що вже бачили підозрілих людей на дахах. Навіть зазначають адреси, аби жителі могли оперативно перевірити.

Киянам також слід перевірити дахи

КМДС також закликала жителів Києва перевірити свої дахи. Там також бачили підозрілі мітки.



Дивні позначки на будинках / Фото мера Рівного