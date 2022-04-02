Мер Рубіжного перейшов на бік окупантів, але на оборону міста це не вплине, – Гайдай

Ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії із Рубіжного зник очільник міста – Сергій Хортів. Нещодавно виявилось що він перейшов на бік окупанта.

Утім, за словами керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ексмера немає ніяких повноважень, відтак на оборону міста його зрада не вплине.

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Гайдай наголосив, що наші захисники не збираються здаватися, а позиції залишаються такими ж, як і до оголошення новин щодо зради Хортіва.

Частина міста контролюється орками, частина нашими захисниками і місто не віддають. Я давно не спілкувався з мером Рубіжного, він зник одразу як почалась повномасштабна війна, але я знаю що він нібито хотів "передати ключі від міста,

– розповів Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай додав, що 31 числа Рубіжне перейшло у військову адміністрацію тому у колишнього мера немає ніяких повноважень.

Крім того, голова ОВА відзначив, що його не особливо цікавить майбутнє Хортіва.

Мені доля цього мера не дуже цікава, але думаю що вона буде печальною. Він вже відпрацьований матеріал, місто здати не може, а зрадників ніхто довго не тримає,

– резюмував Гайдай.

На завершення він висловив сподівання, що зовсім скоро Рубіжне буде повністю під українським прапором.

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