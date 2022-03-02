Мер Василькова закликала містян залишатися в укриттях усю ніч

2 березня 2022 , 22:48
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Джерело:

фейсбук Наталії Баласинович

Складна ситуація у Василькові на Київщині. Ворог невпинно намагається нищити місто та вбивати наших людей.

Увечері 2 березня там знову пролунала повітряна тривога. Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях усю ніч.

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Васильків – гаряча точка неподалік Києва

Знову повітряна тривога!!! Краще залишайтесь всю ніч в укриттях!!!
– закликала очільниця міської влади Василькова Наталія Баласинович у фейсбуці.

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Автор: Олесь Друкач