Мер Василькова закликала містян залишатися в укриттях усю ніч

Складна ситуація у Василькові на Київщині. Ворог невпинно намагається нищити місто та вбивати наших людей.

Увечері 2 березня там знову пролунала повітряна тривога. Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях усю ніч.

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Васильків – гаряча точка неподалік Києва

Знову повітряна тривога!!! Краще залишайтесь всю ніч в укриттях!!!

– закликала очільниця міської влади Василькова Наталія Баласинович у фейсбуці.

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