Мер Василькова закликала містян залишатися в укриттях усю ніч
2 березня 2022 , 22:48Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Наталії Баласинович
Складна ситуація у Василькові на Київщині. Ворог невпинно намагається нищити місто та вбивати наших людей.
Увечері 2 березня там знову пролунала повітряна тривога. Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях усю ніч.
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Знову повітряна тривога!!! Краще залишайтесь всю ніч в укриттях!!!
– закликала очільниця міської влади Василькова Наталія Баласинович у фейсбуці.
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