Мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою: фото
Міського голову Дніпра Бориса Філатова 5 вересня облили зеленкою під час зустрічі з виборцями. Нападника затримали самі мешканці міста.
Філатов продовжив зустріч після інциденту
Про інцидент з зеленкою повідомив сам Філатов у фейсбуці.
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Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехня, проплачені мітинги, "активістів" і "громадських діячів". Вони – в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні – це кидатися зеленкою,
– написав Філатов.
Зеленка потрапила переважно на сорочку мера та його руки. Незважаючи на це, Філатов зустріч з жителями міста таки продовжив. За інформацією місцевих ЗМІ, нападника, який і раніше відзначався провокаціями, затримали самі учасники зустрічі.
Хто такий Борис Філатов?Народився у 1972 році у Дніпропетровську.
Випускник Дніпропетровського державного університету за спеціальностями "історія" та "правознавство".
Адвокат та журналіст.
У березні 2014 року був призначений заступником голови Дніпропетровської ОДА з внутрішньої політики.
У жовтні 2014 року на позачергових виборах у Верховну Раду обраний нардепом.
У 2015 році обраний мером Дніпропетровська.