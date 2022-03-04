Мера Енергодара могли захопити окупанти: закликає місцевих "не провокувати" російські війська

В Енергодарі Запорізької області перебувають російські загарбники. Очільник міста Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, де розповів про ситуацію в місті.

Орлов сказав, що втрат і постраждалих серед мирного населення немає. Він заявив, що в людей пострілів не робили, а якщо й робили, то лише холостими набоями.

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Мер також сказав, що не обстрілювали будинки енергодарців.

"Закликаю не провокувати військових збройних сил Росії. На сьогодні наше завдання у ситуації, що склалася, забезпечити максимально спокійний та працездатний стан всіх інженерних мереж та комунальних підприємств", – повідомив Орлов.

Що ще сказав мер

За словами Орлова, Запорізька АЕС в Енергодарі перебуває під контролем. Наразі в місті немає опалення, але відновили водопостачання, хоч водопровід пошкоджений, та електропостачання.

"Зараз всі сили скеровуватимемо на те, щоб у місті було тепло", – додав він.

Пожежа на АЕС

Запорізьку АЕС 4 березня безперервно обстрілювали російські загарбники. Снаряд влучив в енергоблок. Через це виникла пожежа. Вогнеборці не могли потрапити на територію АЕС через постійні атаки росіян. Територію АЕС також намагалися замінувати кадирівці. Однак працівникам ДСНС таки вдалося ліквідувати вогонь.

Звернення Орлова: дивіться відео

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