Міського голову Ірпеня Маркушина взяли під варту: його підозрюють у незаконному перетині кордону

Міського голову Ірпеня Олександра Маркушина взяли під варту. Його підозрюють у незаконному перетині кордону, хоча він виправдовує це допомогою ЗСУ.

За нього можуть внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У чому звинувачують Маркушина

Олександр Маркушин, мер Ірпеня, отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Маркушина підозрюють у незаконному перетині державного кордону в серпні 2022 року.

Сам посадовець підтвердив, що отримав підозру від Державного бюро розслідувань. За його словами, він виїжджав за кордон для доставляння військової допомоги, а також два дні провідував свого дворічного сина.

Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи Шлях. Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець,

– написав посадовець.

Посадовець також зазначив, що під час короткого перебування в Італії запросив депутатів Ірпінської міськради Олександра Пащинського та Володимира Карплюка на святкування дня народження свого сина.

Маркушин стверджує, що справу проти нього ініціював колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, який подав заяву до ДБР.