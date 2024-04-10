30 тисяч доларів та вимагання: на хабарі затримали міського голову Новомосковська

На Дніпропетровщині затримали міського голову та секретаря міськради. Посадовців звинувачують в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про мера міста Новомосковськ Сергія Рєзніка та секретаря міськради цього ж міста Володимира Арутюнова.

Читайте також Піймали "на гарячому": у Києві затримали військовослужбовця одного із районних ТЦК

Вони вимагали $30 тисяч хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Передісторія справи

На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4 500 квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тис. доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру,

– повідомляє ДБР.

9 квітня підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців і було затримано.

Обом посадовцям повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Корупційні скандали в Україні: останні новини