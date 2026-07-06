Про це повідомили на сайті мережі "ПОВЕРНЕННЯ".

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Що відомо про відкриття нового закладу мережі?

Центр ментального здоров’я "ПОВЕРНЕННЯ" надаватиме спеціалізовану психіатричну та психологічну допомогу військовослужбовцям, які зазнали психологічних наслідків війни. Окремий напрям роботи буде присвячений підтримці військових, які проходитимуть реабілітацію одразу після звільнення з полону. Для них передбачено безпечне середовище, професійну оцінку психоемоційного стану та своєчасну допомогу після пережитого травматичного досвіду.

Щороку в центрі стаціонарну допомогу зможуть отримувати майже 500 військовослужбовців. Крім того, фахівці закладу надаватимуть понад 3 тисячі психологічних і психіатричних консультацій.

Новий центр відкрили у межах співпраці проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" з Міністерством внутрішніх справ України та Національною гвардією України. Його запуск став черговим кроком у розвитку мережі, яку підтримують Віктор та Олена Пінчуки, та спрямований на надання фахової допомоги військовим, ветеранам і членам їхніх родин, які пережили наслідки війни.

Співпраця з Національною гвардією України та Міністерством внутрішніх справ дозволяє нам створювати допомогу поруч із тими, хто проходить відновлення й реінтеграцію після полону. У цьому центрі ми прагнули створити умови світового рівня: безбар’єрний та інноваційно обладнаний простір, де військові можуть отримати фахову допомогу з повагою до їхнього досвіду й без стигми. Ми продовжуємо розвивати співпрацю з МВС, щоб такі можливості ставали доступними для ще більшої кількості захисників і членів їхніх родин,

– зазначила Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Центр ментального здоров'я "ПОВЕРНЕННЯ" – сучасний інклюзивний простір, де військовослужбовці можуть отримати спеціалізовану психіатричну та психологічну допомогу, а також пройти відновлення після пережитих травматичних подій.

Як працює новий центр "ПОВЕРНЕННЯ" / Фото пресслужби

У межах проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" у приміщенні провели капітальний ремонт і облаштували сучасний центр ментального здоров'я. Тут створили кабінети для індивідуальної, групової, арт- та біосугестивної терапії, рецепцію, цілодобовий пост чергової медичної сестри, зону очікування для відвідувачів, палати з інклюзивними санітарними вузлами, а також службові й функціональні приміщення для персоналу.

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України Інна Ящук зазначила, що відкриття центру стало результатом співпраці держави та соціально відповідального бізнесу.

За її словами, фахівці центру ментального здоров'я працюють з усіма пацієнтами, які проходять реабілітацію, назвавши це однією з ключових переваг закладу. Міністерство внутрішніх справ приділяє значну увагу всебічній підтримці захисників і захисниць, які у структурах відомства щодня виконують завдання із захисту держави та забезпечення безпеки.

Із військовослужбовцями та членами їхніх родин у центрі працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять лікарі-психіатри, клінічні психологи, медичні сестри та молодші медичні сестри. Фахівці надають допомогу пацієнтам із наслідками стресу, тривожними та депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними й психосоматичними розладами, а також психотичними станами.

Центр обладнали всім необхідним для роботи фахівців і реабілітації пацієнтів. Зокрема, він оснащений системою психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System, набором для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії, психологічними інструментами, комп'ютерною й мультимедійною технікою, а також професійною літературою для спеціалістів.

Військові, зокрема ті, хто повернувся з полону, часто потребують не разової консультації, а тривалого й комплексного відновлення. Неможливо повністю подолати наслідки важкого травматичного досвіду за два чи три тижні – це процес, який потребує часу, довіри та правильно підібраних методів допомоги. Саме тому ми поєднуємо психіатричну допомогу, психологічну підтримку і сучасні інструментальні методи, які допомагають точніше оцінювати стан людини й посилювати ефективність лікування. Наше завдання – знайти підхід до кожної людини і створити для неї максимально дієвий шлях відновлення,

– зазначив Ігор Слободян, завідувач центру ПОВЕРНЕННЯ.

Наразі мережа центрів ментального здоров'я "ПОВЕРНЕННЯ", заснована Віктором та Оленою Пінчуками, налічує 17 закладів. Вони працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України. У центрах мережі вже отримали допомогу понад 25 тисяч військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

Перший етап проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" передбачає відкриття щонайменше 25 центрів ментального здоров'я в різних регіонах України. Очікується, що вони щороку зможуть надавати фахову допомогу понад 100 тисячам військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.